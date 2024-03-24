«مبابي» يحسم الجدل بشأن مستقبله وموقفه من الانتقال لريال مدريد

أعلن كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، أنه سيكشف عن مستقبله قبل انطلاق بطولة يورو 2024.

وأوضح “مبابي” خلال مقابلة على شبكة TF1 أنه سيقدم إجابة حول مستقبله قبل بداية البطولة، مؤكدًا على تركيزه واستعداده لتحقيق النجاحات مع المنتخب الفرنسي.

كما أكد “مبابي” أن مستقبله أصبح أمرًا ثانويًا بالنسبة لباريس سان جيرمان، موضحًا أنه مستعد لخوض تجربة جديدة.

في الوقت نفسه، تعرّض منتخب فرنسا لهزيمة وديّة أمام ألمانيا، ويستعد للمشاركة في بطولة يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا.

يذكر أن تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي نهاية الموسم الحالي، وتتوارد التقارير بشأن انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب فرنسا يلعب في المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2024، إلى جانب هولندا والنمسا وفريق سيتم تحديده في التصفيات.