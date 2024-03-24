محافظ كفر الشيخ: تحرير 13 محضرًا لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة ببلطيم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة اللواء عمرو الفداوى رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت، 3 محاضر نقص وزن، و3 محاضر عدم إعلان، و3 محاضر شهادة صحية، و4 محاضر نظافة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية خلال الفترة القادمة، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.

وأشار إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114، حيث تأتى هذه الحملات فى إطار حرص محافظة كفرالشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة المطلوبة.