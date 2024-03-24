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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراكز الشباب والرياضة بالوادي الجديد تنظم ندوات تثقيفية عن إدارة الوقت

كابتن بهاء شوقي
كابتن بهاء شوقي

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد الممثلة فی إدارة التنمية الشبابية، ندوات تثقيفية بعدد من مراكز الشباب حول "إدارة الوقت "والاستفادة منه.

 

وذلك ضمن خطة أنشطة أندية الفتاه والمرأة ويأتي برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة السيد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة.


وفي مركز شباب غرب الموهوب نفذت الدورة التثقيفية بمشاركة 50 مشاركا، حيث تناول المحاضر محمد احمد محمد عضو تثقيفي بالمركز بالتحدث عن كيفية إدارة الوقت وخصائصه بالإضافة إلى كيفية التخطيط لإدارة الوقت والذات بفاعلية أكبر وتأثير أقوى باستخدام استراتيجيات إدارة الوقت، والتغلب على معوقات تنظيم الوقت.

 

وأشارت الفعاليات إلى أن للوقت أهمية كبيرة في حياة الإنسان، حيث يساعد تنظيم الوقت في زيادة كفاءة العمل، مما يزيد من فرص التقدم ويمنحك فرص أكبر لتحقيق أهدافك سواء على المستوى الشخصي أو المستوى العملي، كما تعمل على تنمية المهارات الشخصية وتجنب تأجيل الأعمال، والتعرف على طرق التحصيل الجيد لتحقيق أقصى استفادة من الوقت في حياتنا اليومية.

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وقال المحاضر إنه من فائدة الوقت، التخلص من ضغط العمل، ما يؤدي للشعور بالتفاؤل، تحسين نوع العمل وإنجازه بسرعة قياسية، وبالتالي تحقيق نتائج أفضل.  تحقيق تطوير للذات والأهداف الشخصية، وإيجاد حلول سريعة للمشاكل بجهود أقل.

 

كما أضافت الفعاليات نصائح هامة لتنظيم الوقت، حيث يجب أن يكون هناك تخطيط ليومك تنظم به وقتك، والحرص على كتابة الخطط والأهداف على الورق وعدم الاكتفاء بحفظها في الذاكرة، وأن تكون الخطة دائمًا قابلة للتعديل .

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