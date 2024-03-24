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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد صبحي يقيم حفل إفطار لفرقة «استوديو الممثل»

محمد صبحى
محمد صبحى

أقام الفنان محمد صبحي إفطارًا لفرقته "استوديو الممثل" بمدينة سنبل.

حضر الإفطار الفنانة ميرنا وليد والفنانة غادة رجب، والفنانة عبير فارق، والشاعر عبد الله حسن، والملحن شريف حمدان، والكاتب أيمن فتيحة، والفنانة ليلي كامل، وجمال صبحي شقيق الفنان محمد صبحي، ومدير فرقته.

وحضر عدد كبير من أعضاء الفرقة حفل الإفطار، ولعل من أبرزهم كمال عطية، وداليدا حسن، ومحمد يوسف، ومحمد سعيد، ورحاب حسين، وليلى فوزي، ومحمود أبو هيبة، ومصطفى يوسف، ومحمد شوقي طنطاوي، وانجيليكا أيمن، ومايكل وليم، ولمياء عرابي، وحلمي جلال الدين، وداليا نبيل، ومحمد عبدالمعطي، ووليد هاني، والأطفال مريم شريف، وبلال محمد، ولمار أحمد، وريماس الخطيب، والاستايليست سارة عادل، والمخرج الصحفي أحمد إسماعيل، والمصور الصحفي إسلام فاروق.

 

حفل إفطار محمد صبحى
حفل إفطار محمد صبحى
حفل إفطار محمد صبحى
حفل إفطار محمد صبحى
حفل إفطار محمد صبحى
حفل إفطار محمد صبحى
الشاعر عبد الله حسن الفنان محمد صبحى الفنانة غادة رجب الفنانة ميرنا وليد غادة رجب محمد صبحي

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