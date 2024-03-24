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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التونسي بن رمضان يكشف حقيقة انتقاله للنادي الأهلي خلال الصيف المقبل

صدى البلد

أكد محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فرينفاروش المجري ومنتخب تونس، أنه لم تصله أي عروض من اندية مصرية للانضمام إليها في الفترة المقبلة.

وخسر بن رمضان، مع منتخب تونس، مباراة نصف نهائي كأس العاصمة بمصر أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

وقال لاعب منتخب تونس في مقابلة مع أون تايم سبورتس 1: "لا يوجد أي عروض مصرية حاليًا، فأنا مركز على المباراة المقبلة ولا توجد مفاوضات أو اتصالات بخصوص ذلك".

وأشار إلى المباراة قائلاً: "قدمنا أداء رائع وحضرنا جيدا لمباراة كرواتيا ولعبنا بشكل ممتاز، ونتطلع إلى التركيز على المباراة القادمة والاستعداد بالشكل الصحيح لها ونسعى للفوز".

كان اسم محمد علي بن رمضان، قد تردد خلال الفترة الماضية بشأن انتقاله للنادي الأهلي في الإنتقالات الصيفية المقبلة حسبما ذكر موقع فوت  24 التونسي.

أون تايم سبورت نهائي كأس العاصمة منتخب تونس كأس العاصمة كرواتيا محمد على بن رمضان

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