إطلاق قافلة طبية جديدة بقرى مركز ناصر فى بني سويف

نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى بني سويف الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 133مريض بقريتي الشناوية وبوش مركز ناصر، وذلك فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان.

وأكدت الدكتورة انجى حسن، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، أن تنظيم القافلة جاء فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها من الأسر الأولى بالرعاية ، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، بالنهوض بالأسر الأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الاورمان، أن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالاضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

وأوضح أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة بني سويف نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.