قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم بـ أحداث مسجد الفتح

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم اعادة المرافعة في محاكمة المتهم حسن سعيد محمد امام بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح"، وتحديد جلسة 27 مارس الجاري للمرافعة.

كانت المحكمة قد عاقبت في وقت سابق متهم واحد بالسجن المؤبد كما عاقبت 4 متهمين اخرين بالسجن المشدد لمده 15 عام وعاقبت 20 متهما بالسجن المشدد لمده 10 سنوات ومتهم واحد بالسجن لمده 5 سنوات وعاقبت متهم " حدث " بالسجن لمده 5 سنوات وقضت المحكمة بعدم مسؤولية احد المتهمين عن افعاله وأمرت بايداعه احدى دور الصحة النفسية واعتبر المحكمة الحكم الصادر ضد 2 من المتهمين لايزال قائما.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.