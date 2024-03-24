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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أنشطة ثقافية ولقاءات توعوية للإرتقاء بالوعى خلال ندوات قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

صدى البلد

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعدد من العاملين بالوزارة.

قوات الدفاع الشعبى العسكرى 

كما نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى العسكرى بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ندوة تثقيفية بحضور السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وعدد من العاملين بالوزارة وذلك فى إطار الدور الذى تقوم به القوات المسلحة لتعميق الشعور الوطنى للشباب المصرى داخل الوطن وخارجه .

وشهدت الندوتين تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والمحاضرات واللقاءات التوعوية بهدف الإرتقاء بمستوى المعرفة والوعى الوطنى لدى مختلف القطاعات من أبناء الشعب المصرى العظيم .

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوتين كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على توعية أبناء الشعب المصرى العظيم بحجم التحديات الحالية ومدى إرتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ، كذلك الدور الذى تقوم به الدولة المصرية بكافة المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

كما تم خلال الندوتين تكريم عدد من أسر الشهداء ، وأختتمت الندوتين بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تنمية الوعى الثقافى والوطنى لدى الطلائع من الشباب والنشء.

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قوات الدفاع الشعبى العسكرى القوات المسلحة وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي سها جندي قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

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أنشطة ثقافية ولقاءات توعوية للإرتقاء بالوعى خلال ندوات قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

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