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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

40 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في الأسبوع الثاني من رمضان

علم الإمارات
علم الإمارات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 40 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.589 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.628 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.893 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و735.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة، خلال الأسبوع، بواقع 28.6 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و11.1 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 1.08% بمكاسب 100.2 نقطة ليقفل عند 9321.59 نقطة، وصعد مؤشر "فادكس 15" بنحو 1.55% رابحاً نحو 140.56 نقطة ليقفل عند 9205.56 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.42% تعادل 17.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4280.35 نقطة.

 

العالمية القابضة

واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بنحو 1.03 درهم، ثم سهم "أي آند" جاذباً نحو 725.4 مليون درهم، وسهم "الفا ظبي" بسيولة 385.2 مليون درهم، ومجموعة "ملتيبلاي" 223.1 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تصدر سهم "باركن" النشاط بنحو 547.6 مليون درهم، ثم سهم "إعمار العقارية" مستقطباً نحو 380.7 مليون درهم، وسهم "إعمار للتطوير" بسيولة 225.5 مليون درهم.

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