الحرية المصري: نستعد لإعداد دورات تدريبية لتأهيل الكوادر الشبابية لانتخابات المحليات

ثمن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، الأهداف الرئيسية التي أعلن عنها مجلس الحوار الوطني والنقاط التي تدور في فلكها الإجراءات المُقترحة من جانب لجان الحوار الوطني في هذا الصدد.

وأكد أن استهداف تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية والتنسيق من قبل وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع القانون خطوة في غاية الأهمية، وتساهم بشكل كبير في تفعيل الدور الخدمي والرقابي في الدوائر الانتخابية بشكل أكبر أشمل وهذا ما نحتاجه بشدة في الوقت الحالي.

واضاف عطية، أن إعداد برامج تدريبية تسهم في الإرتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، هو خطوة جادة نحو وجود أفراد قادرين على تحمل المسؤولية والعمل بشكل متطور وعلمي مع هذا المنصب الغائب منذ فترة طويلة، خاصة وأن التأهيل يشمل برامج متطورة مثل "التهيئة للتحول الرقمي"، و"التحول الرقمي والإبداع التكنولوجي"، و"الحوكمة الرقمية".

وأشار أمين المحافظة، إلى أن الحزب سيقوم بتقديم عدد من الدورات التدريبية بالمحافظة للمساهمة في إعداد الكوادر البشرية للانتخابات الشعبية والمحلية، وهذا سيكون فور إعلان القانون النهائي للمجالس الشعبية والمحلية، لنسهم في دعم الأفكار التي تطرحها الدولة من أجل المصلحة العامة.