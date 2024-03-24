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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل أجندة زيارة جوتيريش للأردن

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

كشفت آية السيد مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة الأردنية عمان، تفاصيل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الأردن.

وقالت "السيد"، خلال مداخلة، "من المتوقع أن يصل جوتيريش خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة الأردنية ولكن جميع الفعاليات ستكون غدا، وما هو مؤكد حتى اللحظة هو انعقاد مؤتمر صحفي غدا صباحا في إحدى المدارس التابعة لأونروا".

اللاجئين الفلسطينيين

وتابعت: "سيكون هناك تناول لوجبة الإفطار مع اللاجئين الفلسطينيين في إحدى المخيمات، وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة الرمضانية التي يقوم بها جوتيريش كل عام ولكن هذا العام تأتي في ظروف استثنائية وصعبة، وسيكون هناك مناشدة لإغاثة أونروا وليعلم الآن ما هو الوضع في الأردن بخصوص الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين، وبخاصة أن الأردن يعتبر من أكثر الدول الحاضنة للاجئين الفلسطينيين على أراضيه".
 

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