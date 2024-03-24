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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: زيارة غوتيريش لـ مصر تؤكد صدق موقفها تجاه القضية الفلسطينية

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، ان زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمصر ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد كذب روايات جيش الاحتلال الاسرائيلي وفضحت أكاذيبهم حوّل قيام مصر بغلق معبر رفح امام المساعدات لاهالينا بفلسطين ، مؤكدة ان موقف مصر من القضية فلسطينية واضح امام العالم اجمع.

وأضافت خطاب خلال تصريحات لها اليوم  ان مصر من اوائل الدول في المنطقة التي قدمت كافة المساعدات والدعم للفلسطينيين في قضيتهم ، موضحة ان ما يحدث بقطاع غزة لا يمكن ان تطلق عليه حرب بل هي إبادة جماعية لشعب كامل فجيش الاحتلال لا يفرق بين صغير او كبير ، او بين رجل او امرأة

وشددت على اهمية زيارة الامين العام للأمم المتحدة وذهابه الي رفح ، موضحة انها رسالة واضحة للعالم اجمع بصدق كافة التصريحات المصرية تجاه القضية الفلسطينية والتأكيد علي صدق الموقف المصري، كما ان التعنت في ادخال المساعدات للفلسطينيين يعود الي جيش الاحتلال  الإسرائيلي وليس من جانب مصر .

يذكر  أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث ان الرئيس السيسي استعرض الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع.

النائبة حياة خطاب مجلس الشيوخ أنطونيو غوتيريش لرئيس السيسي القضية الفلسطينية

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