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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعد سمير: حزنت على رحيل رمضان صبحي من الأهلي

صدى البلد

كشف سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن كواليس استعداد الفريق قبل مباراة كأس السوبر المصري التي فاز خلالها الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-2، والتي أقيمت بالإمارات.

وقال سعد سمير في تصريحات لبرنامج"نجوم في عز الضهر" مع الإعلامي محمد الليثي عبر إذاعة أون سبورت: كنت محظوظاً باللعب مع الجيل الذهبي للأهلي، علمونا كل حاجة، في الكلام خلال الإعلام وفي الملعب، ووائل جمعة أسطورة ومرجعية وأتواصل معه حتى الآن، وتعلمت منه الكثير، وهذا الجيل كان بيحب الأهلي بجد.

وأضاف: حسام غالي قال لي في مرة "فلان اللي بتقولوا عليه نجم هيبطل كرة قبل ما انا ابطل" وبالفعل هذا حدث، هذا الجيل كان لديه رؤية في اللاعبين، حسام غالي من أرجل وأجدع الشخصيات اللي ممكن تقابلهم في حياتك.

وتابع: في ماتش السوبر الذي أقيم بالإمارات وفزنا به 3-2، كنا خسرانين الدوري قبله، وعملنا اجتماع للاعبين الكبار، وغالي تحدث وقال مينفعش جمهور الأهلي يكون مش مبسوط ومش رافع رأسه دائماً وخلال حديثه بكى، ومن هذه اللحظة عرفنا أننا سنفوز باللقاء.

واصل: رمضان صبحي بالنسبة لي أخي الصغير وقريب مني جداً كنت أتمنى استمراره مع الأهلي وكان محبوباً بالنادي، ولكن قرار رحيله يخصه وعودته للنادي ترجع للمسؤولين بالأهلي، وحزنت على رحيل رمضان صبحي، وعبد الله السعيد كان لاعباً مهماً، وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور.

أكمل: محمد عبد المنعم أفضل مدافع في مصر، والجماهير قد تغضب من بعض المواقف أو تزعل في مباراة، لكن جماهير الأهلي تقدر نجومها بشكل جيد، المدافع وظيفته الأساسية ألا يستقبل فريقه هدف وطالما تؤدي هذه الوظيفة فهذا أمر جيد، لكن أن تطور من نفسك مثل عبد المنعم وتساهم في بناء الهجمات هذا أمر مميز.

الجيل الذهبي للأهلي اون سبورت حسام غالي الليثى كأس السوبر المصري كأس السوبر محمد عبد المنعم

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