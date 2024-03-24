سعد سمير: تدخلت لانضمام بوبو للأهلي وهذا سبب اندهاشي في صورة صلاح وكافاني

كشف سعد سمير مدافع سيراميكا، كواليس تدخله لإقناع النادي الأهلي بضم محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر السابق وبيراميدز الحالي.

وقال سعد سمير في تصريحات لبرنامج "نجوم في عز الضهر" مع الإعلامي محمد الليثي عبر إذاعة أون سبورت: كهربا لاعب مهم وفي المنتخب وأرقامه تؤكد ذلك وإمام عاشور من أفضل اللاعبين في أفريقيا في مركزه والاثنين إضافة للنادي وأتمنى الشفاء لإمام والعودة بشكل جيد.

أضاف: تجربة فيوتشر لها ذكريات جميلة ومكانة خاصة عندي، في أول موسمين أنهينا الدوري في مركز رابع وحصدنا كأس الرابطة وشاركنا في الكونفدرالية، وكان معنا علي ماهر من أفضل المدربين في مصر.



واصل: أقنعت بعض اللاعبين بالتوقيع لفيوتشر كان أبرزهم محمد عبد المنعم، ورحلت عن فيوتشر بعد رحيل علي ماهر، وكانت هناك أزمة مادية ففضلت الرحيل، وأتمنى لعلي ماهر التوفيق، علي ماهر من أكثر الشخصيات المحترمة والمتواضعة ودائما نتائجه تتحدث عنه، وعلاقتي به أخوية ومازالت وأتشرف أنني عملت معه، وعلي ماهر أصبح براند لفكرة النجاح، مدرب يحب المواجهه وليس ملتويا ولديه شخصية مع اللاعبين.

أكمل: لم أتدخل في عودة كريم نيدفيد للأهلي، النادي دائماً يتابع لاعبيه المعارين، وتحدثت مع الأهلي عن محمد رضا بوبو وكان قريباً من النادي لكن المقابل المادي كان عائقا في اتمام الصفقة.

واختتم: القندوسي من أهم اللاعبين في مركزه، عصبي في الملعب نوعاً ما لكنه هادئ خارجه، وصورتي مع كافاني انتشرت، كافاني كان بيطلب من محمد صلاح قميصه، واندهشت من الأمر لأن كافاني كان من أهم اللاعبين في العالم وهذا يبرز قيمة محمد صلاح.