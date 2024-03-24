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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا .. هجوم صاروخي روسي يضرب موقعا لتخزين الغاز تحت الأرض

هجوم روسي على موقع
هجوم روسي على موقع لتخزين الغاز بأوكرانيا

أعلنت شركة نافتوجاز للطاقة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن موقع لتخزين الغاز تحت الأرض قد أصيب في الموجة الأخيرة من الضربات الصاروخية الروسية على مرافق الطاقة، لكنها قالت إن إمدادات الغاز الطبيعي للمستهلكين لم تتأثر.

قالت وزارة الطاقة والموزعون إن أوكرانيا زادت واردات الكهرباء وأوقفت الصادرات يوم الأحد بعد السلسلة الأخيرة من الهجمات الروسية، التي فقدت فيها شركة DTEK أكبر منتجي الطاقة 50٪ من طاقتها.

وهاجمت روسيا مرافق التوليد والنقل الأوكرانية يوم الجمعة، مما تسبب في انقطاع كبير في العديد من المناطق، كما تعرضت مرافق الطاقة في ثلاث مناطق أوكرانية للهجوم صباح اليوم، الأحد. لكن نافتوغاز قالت إنها تلبي طلب العملاء.

وقال رئيسها التنفيذي، أوليكسي تشيرنيشوف، في بيان، إن جميع ترشيحات العملاء لخدمات حجز التخزين والقدرة لا تزال تستوفى بالكامل".

وقالت وزارة الطاقة في بيان: "في اليوم الحالي، من المتوقع أن تبلغ واردات الكهرباء 14900 ميجاوات في الساعة (Mwh). لا يتوقع أي صادرات".

واستوردت أوكرانيا 3300 ميجاوات في ساعة قبل يوم من الهجوم في 22 مارس، مع صادرات بلغت 2148 ميجاوات في الساعة.

وقال رئيس شركة التوزيع ياسنو، سيرجي كوفالينكو، على التلفزيون الوطني: "لقد تم بالفعل تقييم الخسائر (من هجوم يوم الجمعة) وفقدت مجموعة DTEK نحو  50٪ من قدرتها على التوليد، ويمكننا أن نقول هذه المعلومات رسميا"؛ ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

و DTEK  هي أكبر شركة خاصة لتوليد الطاقة في أوكرانيا.

وقال كوفالينكو إن روسيا هاجمت جزأين من نظام الطاقة - توليدها وتوزيعها، وأصابت كل من محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية.

قالت الوزارة إن روسيا حاولت يوم الأحد ضرب منشأة بنية تحتية حيوية للطاقة في منطقة لفيف في غرب أوكرانيا.

وأضافت"اشتعلت النيران في المعدات وتم إلغاء تنشيط المرفق. لم تكن هناك إصابات ويتم تقييم العواقب".

وقالت إنه نتيجة لذلك تضررت خطوط الكهرباء في منطقة كييف وفقدت 1400 أسرة في مستوطنتين الطاقة.

قال تشيرنيشوف من نافتوجاز إن شركته تعمل حاليا على توطين تأثير الهجمات الروسية والقضاء عليه. "لا توجد عواقب وخيمة على تشغيل مرافق التخزين (تحت الأرض)، حيث أن الغاز في عمق كبير.

وقال إن الجزء المتضرر من البنية التحتية الأرضية سيحتاج إلى استعادة، ولكن لدينا قدرات احتياطية كافية".

وتقع معظم سعة تخزين الغاز في أوكرانيا في الجزء الغربي من البلاد وهي قادرة على تخزين حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز.

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