رئيس جامعة المنصورة يشارك بندوة مفتي الديار المصرية

شارك الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة فى الندوة الدينية و العلمية لفضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية ، و رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور و هيئات الإفتاء في العالم ، و التى نظمتها جامعة المنصورة الجديدة اليوم الأحد وذلك ، بحضور الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، و الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، الدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس، الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا

تضمنت الندوة محاضرة دينية بعنوان" القرآن في رمضان ... فهم ، و تدبر ، و عمل " ، ثم لقاء مع طلاب جامعة المنصورة الجديدة، وتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب الجامعة .

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