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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يشارك بندوة مفتي الديار المصرية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة فى الندوة الدينية و العلمية لفضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الديار المصرية ، و رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور و هيئات الإفتاء في العالم ، و التى نظمتها جامعة المنصورة الجديدة اليوم الأحد  وذلك ، بحضور الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، و الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، الدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس، الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا

تضمنت الندوة محاضرة دينية بعنوان" القرآن في رمضان ... فهم ، و تدبر ، و عمل " ، ثم لقاء مع طلاب جامعة المنصورة الجديدة، وتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب الجامعة  .

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الديار المصرية تكريم حفظة القرآن الكريم حفظة القرآن الكريم رئيس جامعة المنصورة الجديدة طلاب جامعة المنصورة مفتي الديار المصرية

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