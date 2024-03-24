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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

5 آلاف وجبة.. قيادات المشيخة تشارك الوافدين إفطارهم بالجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

حرصت قيادات الأزهر والعاملبن بالجامع الأزهر على رفع كفاءة وسير العمل في الإفطار الجماعي الذي ينظمه الجامع للطلاب الوافدين بواقع 5000 وجبة تقريبا يوميًّا، على مدار شهر رمضان المبارك، ونظم القائمون على الإفطار الوجبات في صفوف منتظمة لتسهيل وتنظيم إفطار الطلاب في صحن الجامع.

وحرص د. نظير عياد الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية، مع د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والشيخ عوض الله عبد العال، وكيل  قطاع  المعاهد  الأزهرية، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وعدد من قيادات الأزهر- شاركوا الطلاب الوافدين إفطارهم في اليوم التاسع من ايام الشهر الفضيل.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).

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