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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حجج وأكاذيب.. الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية بمنطقة مستشفى الأمل بخان يونس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد،  بدء عملية عسكرية في منطقة مستشفى الأمل بقطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن لديه "معلومات استخباراتية دقيقة" تشير إلى أن أعضاء حماس يستخدمون البنية التحتية المدنية في حي الأمل في خان يونس "لأنشطة إرهابية"، وبالتالي أطلق عملية جديدة في المنطقة.

وقال الجيش إنه يدعو مقاتلي حماس إلى التوقف عن استخدام المستشفيات والمرافق المدنية الأخرى كدرع لأنشطتهم التي تضر بالمدنيين الأبرياء؛ على حد مزاعمه.

وأضاف أنه "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل وفقا للقانون الدولي واتخاذ تدابير لدعم سلامة ورفاه المدنيين".

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