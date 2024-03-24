الكبير أوي 8 الحلقة 14.. أول ظهور لـ شيماء سيف بحفل الهالوين

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل “الكبير أوي”، الكثير من المواقف الكوميدية التي تجمع الكبير بأفراد أسرته.

وبدأت الحلقة باستكمال حفل الهالوين الذي أقامه جوني لأفراد عائلة الكبير، وقام نفادي بعمل تعويذة كنوع من أنواع المداعبة مع الكبير إلا أنها كنت صحيحة وظهرت شيماء سيف علي أساس أنها عفريتة.

ونشأ خلال الحلقة الكثير من المواقف الكوميدية التي جمعت شيماء سيف بالكبير ونفادي.

أحداث الكبير أوي

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة watch it