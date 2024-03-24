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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يشعل شمعة تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية

بوتين
بوتين

أضاء الرئيس الروسي الروسي فلاديمير بوتين شمعة اليوم الأحد تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم المميت الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي في منطقة موسكو الجمعة الماضي.

كما أعرب بوتين عن تعازيه العميقة في أعقاب إطلاق النار في موسكو، ووصفه بأنه 'عمل إرهابي همجي' في بيان بالفيديو صدر يوم السبت.

ويأتي الهجوم المميت بعد أسبوع تقريبًا من حصول بوتين على فترة رئاسته الخامسة، 

يشار إلى ان هجوم إرهابي واسع النطاق يضر بسمعة الزعيم الذي يصور نفسه كشخص قادر على ضمان النظام، وفقا لما عرضته وسائل إعلام امريكية 

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده واجهت فترات عصيبة وتحديات كبيرة لأكثر من مرة غير أنها أصبحت أقوى بكثير.

وأضاف في كلمة له، السبت، في اليوم التالي لهجوم مروع في العاصمة موسكو أسقط 115 قتيلا على الأقل، أنه على ثقة بأن روسيا ستخرج بشكل أقوى بعد العملية الإرهابية في كروكوس.

وأكد الوقوف في خندق واحد مع القوات الروسية في التصدي لخطر الإرهاب، موضحًا أن أحدا لن يتمكن من زعزعة القوة الروسية ولا استقرار بلاده.

أعلنت لجنة تحقيقات روسية عن ارتفاع عدد قتلى هجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو إلى 143 قتيلا.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان. وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك).

وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، مسئوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.

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