مش هتكلم .. حورية فرغلي عن هيثم أحمد زكي: سيبوه مرتاح في قبره

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنّ الفنان الراحل هيثم أحمد زكي شدّ شعرها غضبا في كواليس مسلسل دوران شبرا.

ورفضت حورية فرغلي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار الحديث عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قائلة: "مش هتكلم عن حد متوفي، لا اتخطبنا ولا اتجوزنا".

وأضافت:" مش عايزة أتكلم عن هيثم سيبوه مرتاح في قبره، أنا أعرفه منذ عام 2011، أما خطيبته فهي ظهرت جديد".

وفيما يخص سبب الخصام بينها وبين الراحل هيثم أحمد زكي، أوضحت: سبب خصامنا مع بعض وهو مد ايده عليّ في لوكيشن مسلسل دوران شبرا والناس شاهدة".