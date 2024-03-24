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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأهل الرئيس التشادي المؤقت ديبي ورئيس الوزراء لخوض الانتخابات الرئاسية

محمد ادريس ديبي
محمد ادريس ديبي

وافق المجلس الدستوري التشادي يوم الأحد على أسماء عشرة مرشحين للانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها هذا العام، من بينهم الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي ورئيس الوزراء المعين مؤخرًا في البلاد.
ومن المقرر أن تعقد الدولة الواقعة في وسط أفريقيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مايو كجزء من الانتقال إلى الديمقراطية من حكم المجلس العسكري.
ووعد ديبي في البداية بمرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا لإجراء انتخابات بعد أن استولى على السلطة في عام 2021، عندما قُتل والده الذي حكم لفترة طويلة في اشتباكات مع المتمردين.

لكن حكومته اعتمدت في وقت لاحق قرارات أجلت الانتخابات حتى عام 2024 وسمحت له بالترشح للرئاسة، مما أثار احتجاجات قمعتها قوات الأمن بعنف.
وفي ديسمبر/كانون الأول، صوت التشاديون لصالح دستور جديد قال منتقدوه إنه قد يساعد في تعزيز قبضة ديبي على السلطة لأنه يسمح له بالترشح للرئاسة.
وأكد ديبي نيته الترشح في وقت سابق من هذا الشهر.

وتضم قائمة المرشحين التي صدرت يوم الأحد زعيم المعارضة سوسيس ماسرا الذي تم تعيينه رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية في يناير.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ تشاد التي يواجه فيها رئيس ورئيس وزراء بعضهما البعض في انتخابات رئاسية.
وفر ماسرا، وهو معارض قوي للمجلس العسكري في تشاد، من البلاد بعد مقتل العشرات عندما قامت قوات الأمن بقمع المظاهرات في العاصمة نجامينا في أكتوبر 2022.

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من التصويت في 6 مايو والجولة الثانية في 22 يونيو، ومن المقرر أن تظهر النتائج الأولية في 7 يوليو.


والحكومة العسكرية في تشاد هي إحدى المجالس العسكرية العديدة التي تحكم حاليا في غرب ووسط أفريقيا. وشهدت المنطقة ثمانية انقلابات منذ عام 2020، مما أثار مخاوف من تراجع الديمقراطية.
وهي أولى تلك السلطات الانتقالية بتنظيم الانتخابات.

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