في نهار رمضان.. عاطل يسرق أموال التبرعات وصنابير المياه من مسجد بالقليوبية

يحرص المسلمون خلال شهر رمضان الفضيل على تهذيب أنفسهم بشكل أكبر من باقي شهور العام، لما لهذا الشهر من مكانة خاصة في نفوس المسلمين، إلا أن هذا اللص في محافظة القليوبية لم يردعه شهر الصوم عن ارتكاب جريمة سرقة في نهار رمضان، وليس هذا فقط ولكنه سرق صندوق التبرعات من أحد المساجد، ولم يكتفي بهذا فقط، ولكنه سرق أيضا صنابير المياه من المسجد.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائمالسرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريات أمن (الجيزة– القليوبية- قنا) فى مديرية أمن الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة خزينة حديدية من داخل مكتب بإحدى المزارع "كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة" وبداخلها (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه .

عاطل يسرق صندوق التبرعات من أحد المساجد

وفى مديرية أمن القليوبية تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية).. وبحوزته (سلاح أبيض) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى من داخل صندوق التبرعات وصنابير المياه من داخل أحد المساجد).

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة ، وأرشد عن المسروقات.

وفى مديرية أمن قنا تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا).. وبحوزته (مبلغ مالى) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (11مروحة سقف) من داخل إحدى المدارس بدائرة المركز.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان تصريف المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.