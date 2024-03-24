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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب تراجع الإنتاج.. أرباح مصر لصناعة الكيماويات تنخفض 11%

مصر لصناعة الكيماويات
مصر لصناعة الكيماويات

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباحها  بنسبة 11%، عن أول 8 أشهر من العام المالي الجاري (2024-2023).

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، تسجيل صافي ربح بلغ 346.771 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية فبراير 2024، مقابل أرباح بقيمة 388.008 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت مصر لصناعة الكيماويات، انخفاض الأرباح، إلى تحميل الفترة المماثلة فبراير 2023 بحوالي 50 مليون جنيه أرباح فروق عملة، بالإضافة إلى انخفاض كمية الإنتاج بسبب التوقفات الناتجة عن ربط وحدة المبخرات الجديدة بالخلايا الإنتاجية.

يشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 308.66 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير 2024، مقابل 348.94 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض كمية الإنتاج بسبب التوقفات الناتجة عن ربط وحدة المبخرات الجديدة بالخلايا الإنتاجية.

 

منتجات شركة مصر لصناعة الكيماويات

تنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات، الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما، وتعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك مصنعا رئيسيا يقع في المكس بالإسكندرية.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهمها، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة.

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