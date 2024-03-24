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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

موسم التعافي.. 14 مسلسلا رمضانيا خاليا من مشاهد التعاطي والتدخين| تعرف عليها

صدى البلد

 

تعتبر المسلسلات الدرامية إحدى المؤثرات التي تؤثر بشكل كبير على الشارع المصري، إذ يتأثر بها الشباب والصغار ويبدأون في تقليد المشاهد التي يشاهدوها قدر المستطاع، الأمر الذي يستلزم بشكل دائم الرقابة على المشاهد الغير لائقة.
في إطار الرقابة ومتابعة المشاهد التي يتم تصويرها ضمن الأعمال الدرامية، أشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات خلال شهر رمضان 2024.

5 مسلسلات خالية من مشاهد التدخين 


ظهرت على ساحة المسلسلات الدرامية، ضمن سباق الدراما الرمضانية 2024، 5 أعمال فنية خالية تمامًا من مشاهد التدخين هم: 
• المداح 4
• امبراطورية م 
• بابا جه
• كامل العدد+1
• لانش بوكس


مسلسلات خالية من مشاهد التعاطي 


• الكبير أوي 8
• أشغال شقة 
• قلع الحجر
• بعد النهاية
• أعلى نسبة مشاهدة
• جري الوحوش
• صلة رحم 
• بـ 100 راجل
• عتبات البهجة 


التضامن تشيد بالأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التعاطي


أشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات خلال شهر رمضان 2024، حيث أوضح المرصد في بيانات تحليلية لتلك المشاهد خلال أول 10 أيام من رمضان خلو 14 عمل فني من مشاهد التدخين والتعاطي.
وكشفت البيانات التحليلية للصندوق عن وجود 312 مشهد تدخين وتعاطي مخدرات في الأعمال الدرامية بإجمالي ما يقرب من 5 ساعات، منها 276 مشهد تدخين بإجمالي ما يقرب من 4 ساعات و 45 دقيقة، بينما بلغت مشاهد تعاطي 36 مشهد بإجمالي 24 دقيقة، وذلك بواقع 26 مسلسل خلال العام الحالي، ويمثل ذلك بنسبة 2.9% من إجمالي المساحة الزمنية التي شغلتها لمشاهد التدخين بينما بلغت المساحة الزمنية للتعاطي 0.3%.
وتشير البيانات الأولية إلى عدم ظهر مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة، وأيضًا إلتزام صناع الدراما للعام الرابع على التوالي بوجود تصنيف عمري للأعمال الدرامية.

الكبير أوي 8 المداح لانش بوكس الأعمال الدرامية شهر رمضان 2024

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