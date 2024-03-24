عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل المعلم الحلقة 14.. مصطفى شعبان يسافر للسويس من أجل إيجاد السمك

مصطفي شعبان
مصطفي شعبان

شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل المعلم العديد من الأحداث المثيرة والهامة .

بدأت الحلقة على صدمة المعلم من زوج أخته، والذي كان يرغب أن يعطى أي أموال مقابل التنازل عن البيت .

في الوقت ذاته بدأ المعلم في البحث عن طريقة لجلب السمك مرة أخرى وابلغ احمد عبد الله محمود ان ياتي برجال معه للسويس لجلب السمك .

شهدت الحلقة الـ ١٣ من مسلسل المعلم العديد من الاحداث المثيرة والهامة .

وشعر المعلم بخيبة أمل كبيرة بعدما تم سرقة سيارة السمك منه .

قام منذر رياحنه بطلب الزواج من دهب ، وانه في حال موافقتها سيحل مشكله والدها في السوق .

وتنتهي الحلقة على قيام زوج اخت المعلم باعطاء المعلم بعض المال ولكن اشترط عليه ان يتنازل عن حقه في البيت .


قنوات عرض مسلسل المعلم 


قناة الحياة 
دي ام سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :
مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

مسلسل المعلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

المالية تحسمها بقرار رسمي..هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

موضوعات متعلقة

نجمتان من العيار الثقيل ضيفتا برنامج رامز جاب من الآخر اليوم

أخبار الفن.. عزاء والدة رانيا فريد شوقي.. وملخص حلقات مسلسلات رمضان

مسلسل حق عرب الحلقة 13.. عبد ربه يكشف حقيقة إنهاء حياة والد العوضي

مسلسل المعلم الحلقة 13.. صدمة مصطفى شعبان بعد سرقة السمك

إلهام شاهين ومحمود حميدة ينضمان لمشروع رقمنة ذكريات الفنانين بالذكاء الاصطناعي

نجوم الفن في عزاء والدة رانيا فريد شوقي .. صور وفيديو

ليلى علوي وإلهام شاهين أول الحاضرين لعزاء أرملة فريد شوقي.. فيديو

مسلسل المعلم الحلقة 12.. سرقة السمك من مصطفى شعبان

ترشيحاتنا

مسئول إسرائيلي: عودة المسيح قريبة بعد احتلال غزة وبناء مستوطنات لليهود

تمرير "الحريديم" خط أحمر.. جانتس يهدد نتنياهو بالانسحاب من حكومة الطوارئ

ظاهرة نادرة تسبب تعطل شبكات الهاتف والاتصالات في هذا الموعد!

أستاذ علاقات دولية تتهم الغرب بالتورط مع أوكرانيا في حادث كروكوس سيتي

مخاوف بشأن تهديد تنظيم داعش للأمن الأوروبي.. تقرير

سعر ميني كوبر كانتري مان 2024 بعد تراجع الأوفر برايس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل المداح 4 الحلقة 15.. موت شقيقة حمادة هلال وانتهاء رحلة الجن موت

في اليوم العالمي للسل.. أعراض لن تتوقعها تشير إلى الإصابة به

بفرمان كولر| القصة الكاملة لتجديد عقود 9 نجوم مع الأهلي.. من هم؟

هل فشلت؟.. المدير التنفيذي لـ بنتلي يلقي اللوم على الفقراء والاقتصاد

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ