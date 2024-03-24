مسلسل المعلم الحلقة 14.. مصطفى شعبان يسافر للسويس من أجل إيجاد السمك

شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل المعلم العديد من الأحداث المثيرة والهامة .

بدأت الحلقة على صدمة المعلم من زوج أخته، والذي كان يرغب أن يعطى أي أموال مقابل التنازل عن البيت .

في الوقت ذاته بدأ المعلم في البحث عن طريقة لجلب السمك مرة أخرى وابلغ احمد عبد الله محمود ان ياتي برجال معه للسويس لجلب السمك .

شهدت الحلقة الـ ١٣ من مسلسل المعلم العديد من الاحداث المثيرة والهامة .

وشعر المعلم بخيبة أمل كبيرة بعدما تم سرقة سيارة السمك منه .

قام منذر رياحنه بطلب الزواج من دهب ، وانه في حال موافقتها سيحل مشكله والدها في السوق .

وتنتهي الحلقة على قيام زوج اخت المعلم باعطاء المعلم بعض المال ولكن اشترط عليه ان يتنازل عن حقه في البيت .



قنوات عرض مسلسل المعلم



قناة الحياة

دي ام سي

احداث مسلسل المعلم :

يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.

ابطال مسلسل المعلم :

مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.