مسلسل المعلم الحلقة 14.. مصطفى شعبان يسافر للسويس من أجل إيجاد السمك

شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل المعلم العديد من الأحداث المثيرة والهامة .
بدأت الحلقة على صدمة المعلم من زوج أخته، والذي كان يرغب أن يعطى أي أموال مقابل التنازل عن البيت .
في الوقت ذاته بدأ المعلم في البحث عن طريقة لجلب السمك مرة أخرى وابلغ احمد عبد الله محمود ان ياتي برجال معه للسويس لجلب السمك .
شهدت الحلقة الـ ١٣ من مسلسل المعلم العديد من الاحداث المثيرة والهامة .
وشعر المعلم بخيبة أمل كبيرة بعدما تم سرقة سيارة السمك منه .
قام منذر رياحنه بطلب الزواج من دهب ، وانه في حال موافقتها سيحل مشكله والدها في السوق .
وتنتهي الحلقة على قيام زوج اخت المعلم باعطاء المعلم بعض المال ولكن اشترط عليه ان يتنازل عن حقه في البيت .
قنوات عرض مسلسل المعلم
قناة الحياة
دي ام سي
احداث مسلسل المعلم :
يعيش تاجر السمك حامد- مصطفي شعبان- وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، إلى أن يجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار سوق السمك الكبار.
ابطال مسلسل المعلم :
مسلسل«المعلم» من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.