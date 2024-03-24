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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخاوف بشأن تهديد تنظيم داعش للأمن الأوروبي.. تقرير

صدى البلد

عرض برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "مخاوف بشأن تهديد تنظيم داعش للأمن الأوروبي"

وأوضح التقرير أنه في حين أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو، أمس أول الجمعة، ارتفعت المخاوف بشأن تهديد التنظيم الإرهابي للأمن القومي ليس في روسيا فقط بل بات الأمن الأوروبي على المحك.

وأشار التقرير إلى أن بوتين توعد جميع منفذي الجريمة ومنظميها ومدبريها بعقاب عادل وحتمي، وكان نائب رئيس مجلس الأمن ديمتري مدفيدف هدد مباشرة وبعد مرور ساعات فقط على الهجوم بأن الموت سوف يجلب الموت، متوعدا بسحق قادة أوكرانيا إذا ثبت وجود صلة لهم بهذا الهجوم.

تنظيم داعش

لفت التقرير إلى أنه بحسب مراقبين، كان تنظيم داعش يركز اهتمامه على روسيا، على مدى العامين الماضيين، وكثيرا ما ينتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتدخله في أفغانستان والشيشان وسوريا، الأمر الذي يفتح المجال حول تساؤلات بشأن احتمالات تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلا، ومدى خطورة ذلك على الأمن القومي الروسي والأوروبي.

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