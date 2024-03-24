محللة سياسية : منفذو الهجوم الإرهابي بموسكو على اتصال مع الجانب الأوكراني

قالت نغم كياس ، محللة سياسية، إنه لا يمكن أن يكون تنظيم داعش هو من نفذ الهجوم الإرهابي في موسكو، لأن البصمات الأولى التي رفعها الأمن الروسي والكاميرات التي فتحها وأجهزة الهاتف التي كانت برفقة المتطرفين الذين نفذوا هذا العمل الإرهابي كانت توحي بوجود اتصالات مع الجانب الأوكراني.

وأضافت " كياس "، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه إضافة لذلك وجود ممر عبر الغابات يربط روسيا وأوكرانيا على الحدود بين البلدين وقد أعدوا مسبقا هذا المعبر، حيث كانوا قد دخلوا منه سابقا إلى روسيا ونفذوا هذه العملية وعادوا أدراجهم من نفس المكان والممر، ولكن هنا قبض عليهم الأمن الروسي.

الهجوم الإرهابي

وأشارت إلى أن الغرب ومنذ اللحظة الأولى، وقبل بدء التحقيق أصلا، وبعد لحظات من انتهاء هذا الهجوم الإرهابي البشع خرج المتحدث باسم البيت الأبيض ليقول إن أوكرانيا بريئة من هذا الهجوم، وأن داعش هي من قامت به قبل حتى أن تنشر داعش أي بيان، فكيف عرف الأمريكي قبل الروسي؟.

وتابعت: "لماذا أمريكا لم تحذر الجانب الروسي بشكل رسمي؟، لماذا لم ترسل معلومات دقيقة بأن داعش يريد الهجوم عليها بمكان كذا وكذا من خلال أشخاص متواجدين في مكان كذا؟ هم وجهوا رسالة لرعاياهم وليس لموسكو".