عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محللة سياسية : منفذو الهجوم الإرهابي بموسكو على اتصال مع الجانب الأوكراني

صدى البلد

قالت نغم كياس ، محللة سياسية، إنه لا يمكن أن يكون تنظيم داعش هو من نفذ الهجوم الإرهابي في موسكو، لأن البصمات الأولى التي رفعها الأمن الروسي والكاميرات التي فتحها وأجهزة الهاتف التي كانت برفقة المتطرفين الذين نفذوا هذا العمل الإرهابي كانت توحي بوجود اتصالات مع الجانب الأوكراني.

وأضافت " كياس "، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه إضافة لذلك وجود ممر عبر الغابات يربط روسيا وأوكرانيا على الحدود بين البلدين وقد أعدوا مسبقا هذا المعبر، حيث كانوا قد دخلوا منه سابقا إلى روسيا ونفذوا هذه العملية وعادوا أدراجهم من نفس المكان والممر، ولكن هنا قبض عليهم الأمن الروسي.

الهجوم الإرهابي

وأشارت إلى أن الغرب ومنذ اللحظة الأولى، وقبل بدء التحقيق أصلا، وبعد لحظات من انتهاء هذا الهجوم الإرهابي البشع خرج المتحدث باسم البيت الأبيض ليقول إن أوكرانيا بريئة من هذا الهجوم، وأن داعش هي من قامت به قبل حتى أن تنشر داعش أي بيان، فكيف عرف الأمريكي قبل الروسي؟.

وتابعت: "لماذا أمريكا لم تحذر الجانب الروسي بشكل رسمي؟، لماذا لم ترسل معلومات دقيقة بأن داعش يريد الهجوم عليها بمكان كذا وكذا من خلال أشخاص متواجدين في مكان كذا؟ هم وجهوا رسالة لرعاياهم وليس لموسكو".

الإعلامية إيمان الحويزي الأمن الروسي الإرهاب الهجوم الإرهابي الجانب الروسي العمل الإرهابي القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

أسعار العربيات نزلت النص.. أمين عام رابطة مصنعي السيارات يكشف السبب

رد فعل ناري من حسام حسن على عدم ضم لاعبي الزمالك لـ المنتخب

هددها ووالدها.. ماذا قال مجري التحريات في قضية ابتزاز شقيقة نيرة أشرف

بسمة بوسيل تفجر مفاجأة مدوية عن عودتها لـ تامر حسني

هبوط جديد في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.. تفاصيل

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

ترشيحاتنا

دعاء ليلة النصف من رمضان.. ردده الآن بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة

بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع.. فيديو

هذه التجربة تحسم موقفه.. هل يعود أحمد رفعت لـ لعب الكرة مجددا؟

رغم الرفض الأمريكي.. نتنياهو مصمم على خطته الشيطانية تجاه رفح الفلسطينية

نتيجة مسابقة معلم مساعد فصل في 15 محافظة على بوابة الوظائف الحكومية

رد فعل مثير من حسام حسن على إصابة إمام عاشور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعي تثير الجدل بـ فستان مجسم | شاهد

في اليوم العالمي للسل.. طرق طبيعية تساعد على علاجه

في عيد ميلادها 78.. صور وضعت نادية الجندي في مأزق| شاهد

مسلسل المداح 4 الحلقة 15.. موت شقيقة حمادة هلال وانتهاء رحلة الجن موت

فيديو

هشمت السيارات .. آثار سقوط الثلوج على مدينة شقراء السعودية

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ