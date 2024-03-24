الدقهلية .. مصرع مهندس وسائق فى حادث انقلاب ملاكى بطريق المنزلة

لقى شخصان من أبناء مدينة الكردى مصرعهما اثر انقلاب سيارة ملاكى على طريق الحزام الأمن بالقرب من محافظة بورسعيد ببحيرة المنزلة.

ورد إخطار من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق الحزام الأمن بالقرب من محافظة بورسعيد ببحيرة المنزلة كانت تقل مهندس لحضور جنازة والده انقلبت السيارة به وبالسائق أثناء عودتهما إلي مدينة الكردي بالدقهلية.

وانتقلت قوة أمنية الى مكان الواقعة، وتم انتشال السيارة وبداخلها الجثمانين، وهم محمد احمد السيد عبد الحميد دويدا مهندس حيث قدم من السعودية لحضور جنازة والده فلحق به وأحمد على العزب سائق السيارة.

تم نقل الجثامين الي مستشفي 23 يوليو ببورسعيد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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