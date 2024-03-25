طلاقها من تامر حسني وعودتها.. بسمة بوسيل تفجر مفاجآت تُثير السوشيال ميديا

بسمة بوسيل تفجر مفاجأة مدوية عن عودتها للفنان تامر حسني

حياتي كانت مستباحة.. طليقة تامر حسني تفجر مفاجأة عن تعرضها للخيانة

بسمة بوسيل: طلاقي كان بمثابة «مصيبة».. وتامر حسني شخصية غالية عندي جدا

لأول مرة بسمة بوسيل تكشف اسباب انفصالها عن تامر حسني

بسمة بوسيل: «عملت عمرة 3 مرات بعد الطلاق.. وربنا كرمني لما رضيت»

بسمة بوسيل: تامر حسني حاول الدفاع عني من الشائعات المغرضة

بسمة بوسيل: حلم الرجوع لـ تامر حسني هيتحقق



كشفت الفنانة بسمة بوسيل، تفاصيل جديدة عن ازمتها مع زوجها السابق تامر حسني، مشيرة إلى أن حلمها بالعودة للفنان تامر حسني سيتحقق.

وأضاف بسمة بوسيل، خلال لقائها ببرنامج "ع المسرح" المذاع علي قناة "الحياة" مساء اليوم الأحد، أن : "لما جيت مصر تقريبا كل أحلامي اتحققت، لقيت حب حياتي وفي نفس الوقت كنت بعمل ألبوم مع محسن جابر بس حسيت ساعتها إني عايزة اتجوز اكتر، وحبي لتامر حسني كان أكبر من الغناء".

وتابعت بسمة بوسيل، أن "وافقت إن ألبومي مينزلش لإني لما أعلن زواجنا أنا وتامر حسني كان هناك حملات غريبة على الإنترنت وقتها تامر كان من باب الحماية وإن محدش يتكلم عني بطريقة مش كويسة نعطل خروج الألبوم، وانا كمان كنت خايفة من نزول الألبوم".

واكملت بسمة بوسيل، أن "الزواج وحب العمر خد مكان النجومية والشهرة والغناء، واتجوزت بدون فستان وحفل زفاف بس انا وتامر حسني اتفقنا علي كده ودي مش غلطته وانا عارفة اني متجوزة حد مشهور جدا، شهرة تامر كنت بالنسبة لي مستفزة ومخيفة وفعلا كنت باهتز نفسيا وبخاف وعملنا فرح وكل حاجة بشكل خاص، ونزل خبر زواجنا في الصحافة، وانا عارفة ان فيه هجوم حصل عليا وكانوا بيجولنا قدام البيت يطالبوه طلقها طلقها، وأمي كانت خايفة وهو كمان كان خايف من تسليط الأضواء على زواجنا".

كشفت بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرة إلى أن "ربنا بيعملي الخير عن طريق الناس الوحشة اللي بتحاول أذيتي".

وأضافت بسمة بوسيل، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على شاشة «الحياة» أن :"مقدرش أغفر الخيانة.. حياتي كانت مستباحة، أنها تلقت هاتفيًا مكالمة من إحدى الشخصيات بأنها تتعرض للخيانة من زوجها، قائلة: «بتقولي تامر بيخونك وهو كان معايا في البيت نايم.. اتأثرت أوي بالموقف ده».

وتابعت بسمة بوسيل، أنها تأثرت بهذا الموقف بسبب أنها كانت من الممكن أن تفكر في العديد من الأشياء، موضحة أنه حتى لو كانت الحياة جيدة سيكون هناك «منغصات»، منوهة بأن حياتهم كانت مستباحة للجميع، «مقدرش أغفر الخيانة»

وقالت الفنانة بسمة بوسيل، إن حلم عودتها إلى طليقها الفنان تامر حسني سيتحقق، مشيرة إلى أن تصريحاتها حول تحررها بعد الطلاق فُهمت بصورة خاطئة.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أنها بعد الطلاق تحررت من العديد من الأمور التي كانت تسبب لها ضغطًا، خاصة أن نمط حياة النجم «صعب ومتعب جدًا».

وأوضحت أنها كسيدة متزوجة لديها التزامات وواجبات عليها الوفاء بها بحق زوجها، معقبة: «في حاجات مكنتش أقدر أعملها لإني مشغولة جدًا».

وأشارت إلى أن الزواج من نجم مرتبط بالعديد من الأعمال ليس سهلًا على الإطلاق، مضيفة: «مش سهل أتجوز إنسان بحجم تامر ونجم بيمثل ويسافر وعندي 3 أولاد، كل ده كان كثير جدا».



قالت الفنانة بسمة بوسيل، إنَّ هناك بعض الأشياء التي فرضها عليها الأمر الواقع، وأحداث وقعت في حياتها بسبب علاقتها بالفنان تامر حسني، زوجها السابق، كانت «غصب عنها وعنه»، مثل تراجعهما عن طرح ألبومها الغنائي بعد إنتاجه وتنفيذه، رغم أنه كان يشرف عليه.

وأضافت «بوسيل»، في حوارها ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة «الحياة»: «زواجي من الفنان تامر حسني كان مفاجئا، ومتابعو تامر وعشاقه البعض منهم شن حملات غريبة على الإنترنت ما تسبب لزوجي السابق وأبو أولادي في الحزن بعض الشيء بسبب كلام مش كويس عني».



وتابعت: «تامر استشعر وقتها ضرورة حمايتي والدفاع عني، إنه لازم يحميني.. ووقتها بقيت أنا نفسي خايفة»، «مكنش الموضوع أن تامر مكنش عايزني أنزل الألبوم قد أنه مكنش عارف يعمل إيه.. وأنا زيه».

قالت الفنانة بسمة بوسيل، إن طلاقها من تامر حسني كان يعتبر مرحلة لإعادة التأهيل والمراجعة، إذ إنهما وصلا لمرحلة مليئة من المشكلات موضحة «لم نكن قادرين على التحدث والتفاهم مع بعضنا البعض، وهذا الأمر كان مؤثرا علينا للغاية».

وأضافت «بوسيل»، خلال حوارها لبرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية «الحياة»: «لما كنت بقعد مع نفسي وأراجع شريط حياتي كنت أقول ليه يحصل فيا كده! وهو أنا عملت إيه يا رب عشان يحصل فيا كل ده؟ وكنت ببقى متضايقة جدا».

بدأت أشعر إنني بحاجة إلى التقرب من الله، ورحت عمرة 3 مرات في سنة



وتابعت، أن الطلاق وقع بعد وفاة أبيها، ولم تكن متوقعة أبدا مسألة الطلاق إذ إنه كان «خضة» بالنسبة لها، كما خضعت والدتها لعدة عمليات، وأصبحت مسؤولة بشكل تام عن 3 أطفال، مضيفة: «بدأت أشعر إنني بحاجة إلى التقرب من الله، ورحت عمرة 3 مرات في سنة».

وأشارت، إلى أنها بمجرد أن استقرت حالتها النفسية وبدأت تجمع الأحداث وتكمل الصورة، شعرت وكأن المشكلة تكمن بها، فهي تتعلق بشدة بالآخرين، والتعلق لا يجوز إلا برب العالمين.

وواصلت: «بعد أما هديت من الأزمات التي مررت بها، أصبحت أنظر لكل الأمور ببساطة سواء الموت أو الطلاق، وأصبحت متصالحة أكثر مع نفسي ومسامحة كل الناس ومبسوطة جدا في حياتي، ولما بدأت أرضى بما هو مكتوب لي بدأت أتحسن في شغلي وكأن ربنا بيكرمني عشان أنا رضيت».

حوار من القلب للقلب، سردته الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني السابقة، أمام الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها ع المسرح، إذ تحدثت للمرة الأولى عن أسباب انفصالها عن الفنان تامر حسني، زوجها السابق، والد أولادها الثلاثة، على الرغم من استمرار علاقتهما في الود حتى الآن.



قالت الفنانة بسمة بوسيل، إنها كانت تعاني الاكتئاب، وفي إحدى المرات التي كانت حزينة للغاية قررت الذهاب للاستوديو وهناك بكت بشدة، ثم فكرت مع نفسها حول عدم استغلالها لصوتها في الغناء، قائلة «من يومها قررت أن في أي وقت أشعر به بالحزن سأغني لأفرغ همي».

وأضافت «بوسيل»، خلال حوارها لبرنامج «ع المسرح» تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية «الحياة»، أن الانفصال بالنسبة لها كان أمرا صعبا للغاية، متابعة أنها والفنان تامر حسني يحبان بعض للغاية كأشخاص بعيدا عن مسألة كونهما زوجين.

وتابعت، أن الفنان تامر حسني شخصية غالية عندها للغاية، مشيرة إلى التواصل المستمر فيما بينهما حتى الآن، فهو يتابع معها كل شئون حياتها، ويسأل عما تفعله، موضحة أن الطلاق كان بالنسبة لها بمثابة صدمة حادة «تروما»، أو بمعنى المصريين «مصيبة».



وعن أسباب الانفصال، أكدت بسمة بوسيل، أنها عقب مدة طويلة علمت جيدا أن الأمر متعلق بها، والمشكلة لديها: «احنا وصلنا لمرحلة مكناش بنعرف نتكلم، طبيعة شغل تامر كمان صعبة ودايما محتاجة مجهود، لكن اكتشفت إن المشكلة فيا أنا بتعلق جدا بالأشخاص، ودي أزمتي».

وأوضحت أن اللجوء لله عز وجل، كان أسلم حل: «روحت 3 مرات عمرة في سنة واحدة، أجري على الكعبة واشتكي والحمد لله بقيت راضية».