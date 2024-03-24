صلاح الشرنوبي : أرفض تشويه أغاني أم كلثوم وعبد الحليم بالذكاء الاصطناعي

علق الموسيقار والملحن صلاح الشرنوبي، على التجارب الفنية لأغاني أم كلثوم وعبدالحليم حافظ بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة الماضية، قائلًا: "مش موافق على هذه التجارب ومقدرتش اقتنع بالشغل ده".

وأوضح "الشرنوبي"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك شيء خاطئ في هذه التجارب ولا تصل له أي أحاسيس من هذه التجارب بالذكاء الاصطناعي لأم كلثوم وعبدالحليم حافظ.

وتابع: "ليه نشوه رموز الفن بالشكل ده.. خلينا نجرب ده في الجيل الحالي اللي موجود دلوقتي مع بعض"، موضحًا أنه لابد أن نجرب هذا الشكل في الجيل الحالي ويجب أن نبتعد عن الرموز، ويجب أن تكون تجارب من أجل الترفيه فقط ولا يصح ان تكون واقع وتفرض على المجتمع.