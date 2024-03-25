القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل التهديدات الإرهابية في فرنسا

قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بفرنسا، إن الشارع الفرنسي يعيش حالة من الذعر بعد التهديدات بعمليات إرهابية في الفترة القادمة.

وأضاف، خلال رسالة على الهواء أن فرنسا كانت من أهم الدول التي تم تهديدها بشكل مباشر من جماعات إرهابية ومتطرفة، الأمر الذي دفع الرئيس الفرنسي بعقد اجتماع ورفع حالة التأهب الأمني.

الألعاب الأولمبية

وأشار "شقير"، أن ناقوس الخطر يدق أبواب فرنسا، خاصة ونحن على مشارف الألعاب الأولمبية والتي ستنظمها باريس الفترة القادمة.

وتابع أن حالة التأهب عمليًا على الأرض تتمثل في نشر العديد من القوات الفرنسية والاستخبارتية، وزادت بشكل كبير بعد التفجيرات الأخيرة في روسيا.