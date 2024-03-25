رئيس ديروط: مساندة أبو العينين الدافع الأكبر للتأهل لـ«المحترفين».. وأندية الصعيد مظلومة

قال محمد صلاح رئيس نادي ديروط، إن مساندة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، لإدارة ديروط كانت الدافع الأكبر في التأهل لدوري المحترفين.

وأضاف صلاح، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن أندية الصعيد تعرضت للظلم في دوري المحترفين، في ظل فرق الإمكانيات لصالح أندية وجه بحري.

وأشار إلى أن الـ10 أندية التي تتنافس على الهبوط من دوري المحترفين منهم 5 من أندية الصعيد، موضحًا أن فريقه شارك لمدة 10 سنوات في القسم الثاني ولم يجد أي إمكانيات تساعده على التأهل للمتاز.

واختتم تصريحاته، بأن كل موسم يتغير نظام المسابقة، وهو ما يُصعب المنافسة في ظل عدم استقرار شكل التنافس بين الأندية، مؤكدًا على ضرورة وضع نظام معين لأندية الشركات برعاية الأندية الشعبية التي تعاني ماديًا.