ظهور جديد لـ محمد صلاح من مرانه الأخير على إنستجرام.. شاهد

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، ستوري عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر صلاح من مرانه داخل صالة الجيم، في تدريبات بدنية قوية.

وتلقى منتخب مصر، خبرا سارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعد ساعات قليلة من الفوز على نيوزيلندا بهدف دون مقابل، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر الودية والمقامة بالقاهرة.

وارتفع رصيد منتخب مصر، 2.38 نقطة في تصنيفه العالمي على مستوى المنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” شهريا، وأصبح رصيد المنتخب الوطني حاليا 1502.76 نقطة في تصنيف المنتخبات.