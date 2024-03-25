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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الوزراء" يزف بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع الفترة المقبلة| فيديو

السلع الاساسية
السلع الاساسية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن بشرى سارة إلى المصريين بشأن انخفاض أسعار السلع خلال الأيام المقبلة ، قائلا :" الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة العمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع يساعد الدولة للتدخل عند حدوث الأزمات ".

وتابع المستشار محمد الحمصاني عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " مع خيري " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن الرئيس السيسي وجه بالتدخل لحدوث أي أزمات وضبط السلع وعديد من الإجراءات لضبط أسعار السلع في الأسواق، ورئيس الوزراء وجه خلال اجتماع اليوم وزراء التموين والتجارة ووضع الخطة التنفيذية .

وواصل “ الحمصاني ”: نعمل على الاستقرار على السلع التي ستدخل في المخزون الاستراتيجي ورئيس الوزراء وجه رسالة قوية للقطاع الخاص وخلال الأيام المقبلة سنشهد بالتنسيق مع القاع الخاص لخفض أسعار السلع".

اكمل : سيتم استيراد مليون طن من السكر وسيتم البدء في استيراد 300 طن خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الدولة لديها مخزون من بعض السلع .

وأكد : ندرك أن هناك ضغوط على المواطنين والقطاع الخاص عليه دور وهناك دور على الدولة .

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/GKnJk9q97aSiBAUb/?mibextid=21zICX

الحمصاني الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

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