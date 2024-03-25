لاعبو الأهلي يتمنون الشفاء لـ إمام عاشور بفيديو مؤثر.. شاهد

شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، فيديو للاعبي الفريق يدعمون امام عاشور بعد تعرّضه لإصابة بالكتف، وخوضه جراحة عاجلة.

وتمنى لاعبو الأهلي الشفاء العاجل لنجم الفريق أمام عاشور بكلمات ورسائل تشجيعية مؤثرة.

أجرى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عملية جراحية ناجحة في الكتف بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التي تستضيفها مصر حاليًّا أمام نيوزيلندا.

ويواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره منتخب كرواتيا على ملعب استاد مصر، الثلاثاء المقبل 26 مارس، في نهائي كأس عاصمة مصر.

https://x.com/alahly/status/1772042815544922490?s=46&t=WcQelbIJIYsPooVO5CACLw