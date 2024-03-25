كأس عاصمة مصر يجذب الأنظار في الأهرامات.. شاهد

خطف كأس عاصمة مصر الأنظار في الأهرامات، بجولة نظمتها الشركة المتحدة للرياضة.

وزارت بعثة منتخب كرواتيا بقيادة الأسطورة لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني أهرامات الجيزة، في جولتهم للتعرف على المعالم السياحية والأثرية في مصر.

ويواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره منتخب كرواتيا على ملعب استاد مصر يوم الثلاثاء المقبل في الدور النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر.

وأعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة منتخب مصر و منتخب كرواتيا فى كأس عاصمة مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة المقرر لها العاشرة مساء الثلاثاء المقبل ٢٦ مارس باستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة .

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