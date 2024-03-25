أب مدمن وأم عديمة الرحمة.. تفاصيل قـ تل رضيعة لخلافات أسرية بالغربية

أصدر المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز قطور بفتح باب التحقيق العاجل مع زوجين بتهمة إنهاء حياة طفلتهما الرضيعة والتخلص منها بإلقاء جثمانها داخل حقيبة في مياه ترعة القاصد؛ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما .

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان حول الواقعة واستجواب المتهمين وتفريغ كافة كاميرات المراقبة حال تحرك الزوجين وارتكابهما الواقعة، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد باختفاء طفلة رضيعة من داخل منزل أسرة مقيمة بنطاق مركز قطور .



كما أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية وعدد من ضباط إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض واقعة العثور علي جثة طفلة رضيعه داخل حقيبه ملقاه بمياه ترعه القاصد بنطاق دائرة قسم شرطة ثان طنطا .



وأفادت التحريات الأمنية أن وراء الواقعة أب مدمن شرع في الاعتداء على طفلته الرضيعة التى تجاوز عمرها عام ونصف حتى فارقت الحياة لتعاطيه المواد المخدرة.



وتابعت التحريات الأمنية أن الأم شاركت الأب بجرمها بوضعها داخل حقيبة والتخلص منها بالقاءها بمياة المرشحة، كما تم انتشال الجثة وتم تحويل الجثمان لمشرحة مستشفى المنشاوى العام.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.