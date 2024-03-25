كهربا يلفت الأنظار برسالة لـ إمام عاشور بعد إجرائه العملية.. شاهد

وجه محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة لزميله بالفريق إمام عاشور، عبر ستوري حسابه على انستجرام.

وكتب: “اللهم اصرف عنك شر خلقه وقدر الله وما شاء فعل .. هترجع اقوى وأحسن من الأول يا اخويا يا انضف خلق الله”.

وأجرى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عملية جراحية ناجحة في الكتف بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التي تستضيفها مصر حاليًّا أمام نيوزيلندا.

وشاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، فيديو للاعبي الفريق يدعمون امام عاشور بعد تعرّضه لإصابة بالكتف، وخوضه جراحة عاجلة.

وتمنى لاعبو الأهلي الشفاء العاجل لنجم الفريق أمام عاشور بكلمات ورسائل تشجيعية مؤثرة.