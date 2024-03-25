خيري رمضان: مودريتش بيتصور أمام الأهرامات وكل المنتخب الكرواتي لعب كرة هناك

المنتخب الكرواتي عملوا دعاية كبيرة لمصر ونشروا هذه الصور على صفحاتهم

أشاد الإعلامي "خيري رمضان"، بالقائمين على تنظيم بطولة “كأس العاصمة” التي يشارك فيها أربع منتخبات هي مصر، نيوزيلندا، كرواتيا وتونس.



وقال “خيري رمضان” خلال تقديم برنامجه “مع خيري” المذاع على فضائية “المحور”، “شوفنا اللي بيهاجموا البطولة وتنظيمها”.



وأضاف خيري رمضان ، “شوفنا النهاردة لوكا مودريتش بيتصور أمام الأهرامات، وكل المنتخب الكرواتي يلعبوا كرة أمام الأهرامات، انتوا عارفين ممكن ندفع كام لو جبنا مودريتش يعمل دعاية ممكن ندفع كام”.



وتابع “مودريتش راح ولعب كرة وينطوا الكرة كل المنتخب الكرواتي عملوا دعاية كبيرة لمصر ونشروا هذه الصور على صفحاتهم، شكرا أننا عملنا هذه البطولة وعندنا مباراة مهمة يوم الثلاثاء مع كرواتيا”.