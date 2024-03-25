جنات تطرح اليوم أغنيتها الجديدة "حبنا وحكاياته" من مسلسل بقينا اتنين

تستعد المطربة جنات مساء الإثنين. لطرح أغنيتها الجديدة “حبنا وحكاياته” تتر مسلسل بقينا اتنين لشريف منير ورانيا يوسف عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.





والأغنية كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم، وتم تسجيلها منذ أيام قليلة داخل استديو الملحن محمد رحيم.



وتقول جنات في تصريحات صحفية، إنها وافقت على الأغنية منذ سماعها لأول مرة، مشيرة أن الأغنية تعيد تعاونها مع الملحن محمد رحيم بعد سنوات طويلة، مؤكدة أن كلمات الأغنية وألحانها قريبين من القلب وتحمل حدوتة درامية.

أردفت جنات، أنها ليست المره الأولى التي تقدم فيها تتر لعمل فني، ولكن هذه المرة شعرت بحالة خاصة مع الأغنية التي أبدع محمد رحيم في ألحانها وكتبها أمير طعيمة.

فيما أبدى الملحن محمد رحيم سعادته بالأغنية، مشيرا إلى أنه عندما سمع قصة المسلسل قرر أن تكون هذه الأغنية تتر له، وقال: "حدثني الصديق المنتج محمد حامد عن فكرة المسلسل، وأبلغته أن لدي أغنية من كلمات أمير طعيمة تناسب جدا الأحداث، وعندما سمعها المنتج كريم أبوذكري قرر أن يختارها تتر للمسلسل، لما تحمله من تفاصيل تتشابه كثيرا مع أحداث المسلسل وتتلائم مع قصته".

أبطال مسلسل "بقينا اتنين"

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، ويعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.