بالقفطان.. هنا الزاهد تتألق بأحدث إطلالاتها في رمضان

شاركت الفنانة هنا الزاهد ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت الزاهد بقفطان أسود لامع، في إطلالة رمضانية مبهجة، وخطفت الانظار بجمالها الملحوظ.

مشاركة هنا الزاهد في فيلم “مستر إكس”

ومن ناحية اخري، عٌرض للفنانة هنا الزاهد في السينما مؤخرًا فيلم مستر إكس، بطولة أحمد فهمي ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب وشارك فيه أوس أوس، رحاب الجمل، محمد أنور، بيومي فؤاد، محمود حافظ، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم بيج رامي، جمال حمزة، إبراهيم فايق، مجدي عبدالغني، عمرو يوسف، أكرم حسني، مصطفى خاطر، علاء مرسي، أحمد فهيم، محمد ثروت، إلهام شاهين، محمد شاهين.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

وتنتظر هنا الزاهد حاليًا عرض فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي انتهت من تصويره ويشاركها البطولة هشام ماجد، والعمل من إخراج أحمد الجندي، ويشاركها البطولة هشام ماجد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز.