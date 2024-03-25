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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عمل فنى جديد يجمع تامر حسنى ورامى صبرى .. تفاصيل

صدى البلد

نشر الفنان تامر حسنى صورة جديدة عبر حسابه بتطبيق انستجرام ، وظهر فيها من داخل الاستوديو الخاص به برفقة الفنان رامى صبرى.

وكشف تامر حسنى عن تحضر عمل فنى جديد يجمعه برامى صبرى وكتب:" شغالين اهو يا حبايب قلبى أنا وأبو الروم.. دعواتكم.

ويحيى المطرب تامر حسني حفل المباراة النهائية بين مصر وكرواتيا والتى تقام على استاد مصر فى بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المفترض أن تقام هذه المباراة يوم الثلاثاء القادم فى تمام الساعة العاشرة مساء على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 

رسالة تامر حسني 

ووجه الفنان تامر حسني رسالة لجمهوره، مؤكدا أنه مستعد لسماع مشاكلهم جميعا ومحاولة إيجاد حل لها معهم، وذلك بصفته إنسان مر بجميع مواقف الصعود والهبوط في حياته، ومشاكل عديدة ونجاحات أيضا.

 

وكتب تامر حسني منشورا عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: أولا أنا فرحان أوي بمتابعتكم للكلام اللي بقولهلكم من قلبي في أي بوست إيجابي، بحب أوصله ليكم، وفي نفس الوقت بشوف ردود من ناس كتير تعبانة ومُحبطه من ظروفهم ومن حال الدنيا، شوفوا بقى، على قد مشواري ومعاناتي اللي شوفتها في حياتي من وأنا طفل فقير ضعيف شاف كل ظروف ومواقف الإحباط.

 

وتابع تامر حسني: لحد ما كبرت وبدأت أحقق أحلامي وأواجه نفس الحروب ولكن من نوع آخر وأشرس، شوفت حاجات كتير ببقى نفسي أقولهالكم أو بمعنى أصح عرفت أسرار كتير في التعامل مع الحياة والأزمات، نفسي أوصلهالكم كلها، واثق إنكم محتاجين حد يحكيلكم ده من قلبه وينفعكم به، بشوف ده دايما في ردودكم عليا.

وأردف تامر حسني: أنا مش مدرس ولا دكتور ولا أي شيء غير إني بني آدم صاحب رحلة فيها صعود وهبوط، مكاسب وخساير، وحروب وصعاب وأحزان ودموع وتحديات وفشل ونجاحات وجوائز عالمية، وإيرادات استثنائية.. يعني كل اللي نفسكوا فيه بالصلاة على النبي، أنا طالب منكم تسألوني كأخ ليكم عن أي حاجه تعباكم وهحاول بقدر الإمكان أقرأ اللي هقدر عليه، وأرد وهحاول أقسم المواضيع اللي هتسألوا فيها وأرد عليها كلها بشكل عام.

الفنان رامي صبري الفنان تامر حسني المطرب تامر حسنى رسالة تامر حسني رامي صبري

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