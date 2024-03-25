الاحتلال ينفي أي اجتياز إسرائيلي لحدود غزة

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، التقارير الإعلامية التي تزعم حدوث تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أضاف الجيش الإسرائيلي أن "القوات منتشرة ومجهزة في المنطقة”.

وزعمت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن قرار منع وكالة الأونروا من تقديم المساعدات إلى شمال غزة يرجع إلى تخليها عن دورها في تيسير دخول المساعدات إلى هناك.

وادعت الدفاع الإسرائيلية أن الأونروا لم تطلب إدخال أي قوافل مساعدات لشمال غزة لأكثر من 6 أسابيع .

وقالت الأونروا، أمس الأحد، إن إسرائيل تمنع الوكالة من تقديم المساعدات إلى شمال غزة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مفوض الأونروا، فيليب لازاريني، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "اكس"، إنه "اعتبارا من اليوم، فإن الأونروا شريان الحياة الرئيسي للاجئين الفلسطينيين، محروم من تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى شمال غزة".