صحف الإمارات| إسرائيل تمنع الأونروا من توصيل مساعدات غزة.. ومجلس الأمن يصوت على قرار بوقف إطلاق النار

الصين تعلن دعمها مشروع القرار الجديد حول وقف إطلاق النار في غزة

قصف روسي على أوكرانيا في يوم الحداد

جوتيريش: التوافق الدولي يزداد على إبلاغ إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة الإمارات اليوم إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة شارك، أمس الأحد، جموع الصائمين الإفطار في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي.

وذكرت صحيفة الاتحاد أن فريق الإغاثة الإماراتي بقيادة حسن سالم الغول القايدي ونائبه يوسف عبدالله الهرمودي، ومتطوعو الفريق، شاركوا تناول طعام الإفطار مع اللاجئين السوريين في مخيم مريجيب الفهود، وذلك ضمن مشروع إفطار صائم الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وأعرب حسن الغول القايدي، عن سعادته وزملائه المتطوعين لقضائهم هذا الشهر الفضيل بين أشقائهم اللاجئين السوريين، لافتا إلى أنه سبق وأن تم تنفيذ مشروع إفطار صائم للاجئين السوريين القاطنين في الخيم العشوائية القريبة من المخيم.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة البيان إن مجلس الأمن الدولي يسعى مجدداً اليوم، الاثنين، إلى تبني نص يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة، لكنها أظهرت مؤخراً مؤشرات إلى تغيير في لهجتها مع إسرائيل حليفتها.

واستخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أمريكي، دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة ربطاً بالإفراج عن الرهائن الذين خطفوا خلال هجوم حماس غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7أكتوبر.



أبرزت صحيفة الخليج اعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأحد، أن إسرائيل منعتها نهائياً من توصيل مساعدات إلى شمال قطاع غزة، حيث خطر المجاعة في أعلى مستوى.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عبر منصة إكس: «رغم المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى الشمال».

وأضاف: «هذا أمر شائن ويجعل عرقلة المساعدة المنقذة للحياة مقصودة أثناء مجاعة من صنع الإنسان».



وقالت الصحيفة نفسها أيضا إن الجيش الإسرائيلي كثف، أمس الأحد، من غاراته وقصفه لمناطق متفرقة في جنوب ووسط قطاع غزة، كما وسع نطاق استهدافه للمستشفيات، إذ بينما واصل حصاره لمجمع الشفاء والمناطق المحيطة به لليوم السابع، عاود محاصرة مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس، كما جدد استهدافه لمنتظري المساعدات الجوعى عند دوار الكويت، بالتزامن مع إعلان الجيش الأردني عن تنفيذ 6 إنزالات جوية إغاثية مشتركة على شمال غزة.

وشن الطيران الإسرائيلي، في اليوم 170 لحربه على قطاع غزة، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، تركزت الغارات على محافظة خان يونس ووسط القطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية نسف المنازل والمربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء ما أوقع عشرات الضحايا ومئات الجرحى. وشهدت العديد من محاور التوغل معارك ضارية بين الفصائل الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي.



فيما أفادت صحيفة البيان بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد صرح خلال زيارة للأردن، اليوم الاثنين، بأن التوافق الدولي يزداد على إبلاغ إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار، وبأن الهجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

وأضاف جوتيريش في مؤتمر صحفي: «نرى تنامي التوافق لدى المجتمع الدولي على إبلاغ إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار، كما أرى تنامي التوافق من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن العالم الإسلامي بالطبع، على إبلاغ إسرائيل بوضوح أن الاجتياح البري لرفح قد يسفر عن كارثة إنسانية».



كما أشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان الصين، اليوم الاثنين، دعمها لمشروع قرار جديد أمام مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، بعد أيام على استخدامها الفيتو مع روسيا خلال التصويت على مشروع قرار أمريكي بهذا الصدد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، «تدعم الصين مشروع القرار هذا وتهنئ الدول لعملها الدؤوب في هذا المجال»، مضيفاً، «نأمل أن يقره مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن ويوجه رسالة قوية لوقف القتال».

وكانت الصين استخدمت حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أنه من خلال شروط مسبقة وضعها مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، يبيح هذا المشروع في جوهره مواصلة القتل، وهو أمر «غير مقبول».

دوليا، ذكرت صحيفة الخليج أن روسيا شنت ضربات صاروخية أمس الأحد، على منشآت أوكرانية للطاقة الكهربائية وصناعة الغاز ومواقع لتجميع واختبار القوارب المسيرة، والبنية التحتية الحيوية في منطقة لفيف غرب البلاد، وأشارت إلى أن الضربات أدت إلى تشويش عمل المؤسسات الصناعية التي تقوم بإنتاج وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة، كما تم تدمير معدات عسكرية وأسلحة أجنبية الصنع قدمتها دول «الناتو» إلى أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 1030 جندياً خلال 24 ساعة. ومن جانبها، أعلنت أوكرانيا استهداف سفينتين حربيتين روسيتين (آزوف ويامال) في هجمات على القرم، كما استهدفت مركز اتصالات وبنية تحتية أخرى يستخدمها الأسطول الروسي في البحر الأسود.

قالت صحيفة البيان إن الرئيس المكسيكي وصف في مقابلة بثت الأحد مشروع المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك بأنه "وهمي"، مكررا وجهة نظره بأن التغييرات الكبيرة في السياسة الخارجية الأمريكية وحدها توقف الهجرة غير الشرعية.

وردا على سؤال في برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس عما إذا كان ترامب سيبني الجدار الموعود إذا انتُخب في نوفمبر، أجاب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور "كلا. هذا لا يعمل!"، مطالبا بدلا من ذلك بإصلاح السياسة الخارجية الأمريكية من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية.

وعندما كان ترامب في السلطة وسعى إلى بناء جدار، ذكر الرئيس المكسيكي أنه أوضح لنظيره الأمريكي أن مهربين تمكنوا من حفر أنفاق تحت الحواجز التي كانت قائمة أصلا. وتابع أن ترامب "بقي صامتا ثم بدأ يضحك وقال لي: معك لا أستطيع أن أربح".



وأفادت صحيفة الاتحاد أن وسائل إعلام في بابوا غينيا الجديدة وأستراليا ذكرت، اليوم الاثنين، أن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم، وتعرض أكثر من 1000 منزل للتدمير جراء زلزال بقوة 6.7 درجة ضرب بابوا غينيا الجديدة أمس الأحد.

وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أمس الأحد، إن الزلزال ضرب منطقة إيست سيبيك النائية في شمال البلاد على عمق 65 كيلومتراً.

وأوضحت صحيفة بابوا غينيا الجديدة بوست كوريير المحلية، اليوم الاثنين، أن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم مع أنباء عن انهيار منازل وجسور.