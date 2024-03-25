أسعار النفط ترتفع في ظل قلق حيال الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين 25 مارس 2024، في ظل مخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا في حين أدى تقلص عدد منصات التنقيب عن النفط الأميركية إلى فرض ضغوط تصاعدية على الأسعار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.4% لتصل إلى 85.83 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 37 سنتا أو 0.46% لتصل 81 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين تغيراً بأقل من 1% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.



آراء المحللين

وقال رئيس NS Trading، هيرويوكي كيكوكاوا: "تصاعد التوتر الجيوسياسي، بالإضافة إلى زيادة الهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا مع تراجع الآمال في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، أثار المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية".



وأضاف "انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية زاد أيضا المخاوف بشأن شح الإمدادات".



منصات الحفر الأميركية

وأظهرت بيانات شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز انخفاض عدد منصات النفط الأميركية بمقدار منصة واحدة إلى 509 الأسبوع الماضي، مما يشير إلى انخفاض الإمدادات في المستقبل.