شريف إكرامي يعلق على مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

أشاد شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز الحالي والأهلي السابق، بمسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» الذي تذاع حلقاته، خلال شهر رمضان.





‏وكتب شريف إكرامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «معرفش حد من صناع أو كاست مسلسل أعلي نسبة مشاهدة لكن بحييهم على الفكرة وتسليط الضوء على خطورة استخدام التيك توك على أولادنا لدرجة الهوس بهدف أما الشهرة والترند أو المكسب المادي السهل والسريع.. اتمني يكون في مزيد من الأعمال تعلي من وعي ولادنا وتعالج مشكلاتنا قبل فوات الأوان».



وتابع: «بصراحة بشوف أن التيك توك من أكتر «الأبلكيشنز» التي يساء استخدامها في مصر».

وأتم حارس بيراميدز: «المحتوي التافه فيها يفوق بكثير الهادف منها، ولها تأثير بشع على عقول الأجيال الصغيرة ‏في العالم حاليًا، وبسبب مشاكل الأمن السيبراني ومشاكل المحتوي وتأثيره، حكومات دول كبري كثيرة حظرت استخدام التيك توك داخل بلادها، وأتمني أن تنضم مصر لقائمة هذه الدول حفاظا على أجيالها المقبلة».

