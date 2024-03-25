جوتيريش: نواجه مجاعة كبيرة في قطاع غزة.. ومشاهد مـ.وت الأطفال جوعا مأساوية

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أننا نواجه مجاعة كبيرة في قطاع غزة، وهور أمر غير مقبول اطلاقا، مشيرا إلى أنه لا بد من تحمل المسئولية تجاه ما يحدث في قطاع غزة، وما يواجهه الشعب الفلسطيني.

وقال أنطونيو جوتيريش، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية الأردني، أن مشاهد الأطفال الذين ماتوا من الجوع في قطاع غزة، كانت مأساوية وسبببت لنا ألام.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأردن ضمت العديد ممن اللاجئين الفلسطيين، مشيرا إلى أن الأردن قامت بعمل رائع للأونروا وقدمت المساعدات اللازمة لدعمها.