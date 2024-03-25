محافظ القليوبية يتفقد مواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

واصل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولاته التفقدية على مواقف السيارات بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لأسعار المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود حيث تفقد المحافظ موقف سيارات بنها العمومي.



وتهدف جولات المحافظ إلى التأكد من عدم استغلال السائقين لزيادة أسعار الوقود لرفع أسعار المواصلات على المواطنين، والتزامهم بالتعريفة الجديدة التي تم تحديدها من قبل المحافظة.



وشدد الهجان على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المرور، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات، ومحاسبة أي سائق مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.



مؤكدا على حرص الدولة على توفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة للمواطنين، بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير كافة الخدمات للمواطنين، والتخفيف من الأعباء على كاهلهم.

ووجه المحافظ الشكر لرجال المرور على جهودهم في تنظيم حركة المرور، وضبط المخالفات، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في هذه الجهود للحفاظ على انسيابية حركة المرور، وتوفير الأمن والسلامة للمواطنين.

وفي لقائه مع السائقين شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت ، كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بانرات موضحا بها التعريفة الجديدة، مشددا على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير .



وشدد الهجان على سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أي تجاوزات لبعض السائقين ، وخاصة على الخطوط التي وردت منها شكاوى عدد من الركاب ، وفي السياق نفسه قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 140 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة .



وطالب محافظ القليوبية المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن ١١٤ ، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624 ، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين ، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي).