مصطفى عمارة: القطن المصري كان ثروة قومية للبلاد وهوالأفضل في العالم.. فيديو

قال مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي بمعهد القطن، إن محصول القطن كان بمثابة ثروة قومية للبلاد في فترة من الفترات الماضية، والضامن الوحيد لشراء السلاح وبناء السد العالي، فضلا عن مساهمته بشكل كبير في الدخل القومي للبلاد.

القطن يعمل به نحو 25% من العمالة الزراعية

وأضاف مصطفى عمارة خلال لقائه مع برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن القطن يعمل به نحو 25% من العمالة الزراعية الموجودة في مصر، ويساهم بأكثر من 13% من دخل الأقتصادي للميزان التجاري، معلقًا: «طول عمره بيتمز بأنه رقم 1 في العالم من حيث الجودة».

وأشار رئيس بحوث المعاملات الزراعية، إلى أن مجلس الوزراء قام بعمل دراسة شاملة لجميع المشكلات التي تواجه قطاع القطن منذ 2011، وتمكن من خلال هذه الدراسة من معرفة نقاط الضعف، ووضح خطة استراتيجية كبيرة للنهوض بمحصول القطن في 3 محاور (الزراعة - التسويق والتجارة - التصدير).

